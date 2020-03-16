Коронавирус в России. Последняя информация в режиме онлайн
11:38 Организаторы «Тотального диктанта» сообщили, что переносят его с 4 апреля на осень.
11:15Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом показал, как строится больница на Калужском шоссе для зараженных COVID-19. Работы идут второй день. Клиника рассчитана на 500 мест.
11:05 В Подмосковье приостановили до 30 марта занятия для пенсионеров в рамках программы «Активное долголетие» из-за коронавируса. Об этом сообщил Мособлоперштаб в своем Telegram-канале, ссылаясь на пресс-службу Министерства социального развития Московской области.
10:26 Пациентка с подозрением на COVID-19 сбежала из московской больницы.
10:20 Эксперты призывают не бояться дефицита продуктов. Всем всего хватит. Но цены на некоторые товары могут подняться.
10:15 Россия закроет границу с Белоруссией. Такое решение принято для нераспространения коронавируса.
10:12 Российское правительство приняло несколько важных решений по борьбе с коронавирусом:
— будет создан фонд для поддержки экономики и социальной сферы;
— будет создан фонд для выплат премий врачам, которые борются с COVID-19;
— Кабмин предоставит налоговые льготы для бизнеса;
— лекарства, не требующие рецептов, станет покупать легче (это можно будет сделать онлайн).
10:10 В России зарегистрирована 63 случая заболевания коронавирусом. Эти цифры не менялись с 15 марта. Новых зараженных нет.