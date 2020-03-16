Коронавирус в России. Последняя информация в режиме онлайн

Новостью № 1 в мире остается пандемия коронавируса. В России эпидемии нет, но есть много неподтвержденной, создающей сумбур и панику информации. Здесь «360» будет собирать все свежие, важные и проверенные сообщения о том, что происходит с COVID-19 в стране.

11:38 Организаторы «Тотального диктанта» сообщили, что переносят его с 4 апреля на осень.

11:15Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом показал, как строится больница на Калужском шоссе для зараженных COVID-19. Работы идут второй день. Клиника рассчитана на 500 мест.

11:05 В Подмосковье приостановили до 30 марта занятия для пенсионеров в рамках программы «Активное долголетие» из-за коронавируса. Об этом сообщил Мособлоперштаб в своем Telegram-канале, ссылаясь на пресс-службу Министерства социального развития Московской области.

10:26 Пациентка с подозрением на COVID-19 сбежала из московской больницы.

10:20 Эксперты призывают не бояться дефицита продуктов. Всем всего хватит. Но цены на некоторые товары могут подняться.

10:15 Россия закроет границу с Белоруссией. Такое решение принято для нераспространения коронавируса.

10:12 Российское правительство приняло несколько важных решений по борьбе с коронавирусом:

— будет создан фонд для поддержки экономики и социальной сферы;

— будет создан фонд для выплат премий врачам, которые борются с COVID-19;

— Кабмин предоставит налоговые льготы для бизнеса;

— лекарства, не требующие рецептов, станет покупать легче (это можно будет сделать онлайн).

10:10 В России зарегистрирована 63 случая заболевания коронавирусом. Эти цифры не менялись с 15 марта. Новых зараженных нет.