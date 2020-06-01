Интерактивная карта загруженности московских парков появилась в Сети

Москвичи могут использовать интерактивную карту загруженности столичных парков и мест отдыха. Это позволит им грамотно распланировать свои прогулки во время пандемии коронавируса.

Интерактивная карта столичных парков и мест отдыха доступна на портале mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Москвичам стала доступна интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха. Это позволит спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции и минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией Пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Пресс-служба процитировала слова руководителя ведомства Эдуарда Лысенко. Он отметил, что интерактивная карта будет различать уровень загруженности и доступности по цвету — территория парков и мест отдыха на карте будет окрашена в разные цвета в зависимости от количества человек, которые там находятся.

Лысенко рассказал, что администрация парков будет оперативно передавать информацию о количестве посетителей, которые в конкретный момент находятся на их территории. Эти данные в режиме реального времени будут отображаться на карте — с их помощью москвичи смогут распланировать свою прогулку, соблюдая социальную дистанцию и другие правила санитарной безопасности.

В пресс-службе рассказали, что значит каждый цвет, которым может обозначаться парк или зона отдыха на интерактивной карте. Если территория окрашена в зеленый, значит место открыто для посетителей, и в данный момент там не много гостей. Желтый цвет предупреждает о том, что соблюдать социальную дистанцию будет труднее, потому что людей в парке больше. Если же территория красного цвета, значит там уже находится слишком много отдыхающих, и соблюдать социальную дистанцию уже сложно. В таком случае посещение этого места лучше отложить до более благоприятного времени.

При этом все парки и зоны отдыха автоматически «краснеют» с 21:00 до 09:00 — в это время их посещение запрещено. По такому же принципу меняют цвет и территории, где по утрам можно занимать ся спортом — они становятся оранжевыми.

Портал позволяет москвичам узнать график прогулок для их дома и увидеть на карте двухкилометровый радиус, в котором рекомендуется гулять.