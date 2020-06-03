Прикованная к кровати москвичка будет судиться с Главконтролем. За что она требует миллион?

Инвалид I группы Ирина Карабулатова, уже год прикованная к кровати, подала иск к правительству Москвы. Ей дважды приходили штрафы за нарушение самоизоляции, их отменили, но публичных извинений женщина не получила. Теперь она требует миллион в качестве морального ущерба, так как по вине депутатов, в СМИ, по ее мнению, начался булинг.

Подозрение на COVID и самоизоляция

В конце апреля 2020 профессор РУДН, инвалид I группы Ирина Карабулатова, которая вот уже год не может передвигаться самостоятельно и прикована к постели из-за ошибки врачей, заболела, были симптомы ОРВИ, с которыми людей в Москве отправляют на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19.

После обследований коронавирус не подтвердился, женщина подписала постановление о самоизоляции и с тех пор не покидала квартиру. Установить приложение «Социальный мониторинг», через которое власти Москвы контролируют исполнение постановления, Карабулатова не смогла — не позволяли технические параметры телефона.

В таких случаях москвичам обещали предоставлять устройство на время самоизоляции, но Карабулатова ничего не получила. В итоге 11 мая ей пришло уведомление о штрафе за неустановку приложения — четыре тысячи рублей.

Карабулатова обращалась в различные ведомства с просьбой решить вопрос со штрафом, так как покинуть квартиру она не могла физически, а возможности установить приложение у нее не было. Однако активные действия власти начали принимать только после того, как история получила широкий общественный резонанс.

Штраф аннулировали, но уже 18 мая Ирине пришел второй штраф, который впоследствие тоже пришлось обжаловать. Причем Карабулатова выяснила, что оспорить штрафы в режиме онлайн нельзя — только после того, как ее история стала известна, на портале Госуслуг появилась опция жалобы на неправомерный штраф за нарушение самоизоляции.

Иск к правительству Москвы и Главконтролю

К сожалению, на двух штрафах история не закончилась, хотя 19 мая начальник выписывавшего штрафы Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что оба штрафа Карабулатовой аннулированы.

26 мая первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что причина, по которой Карабулатова получила два штрафа, заключалась в том, что она якобы указала не свой номер телефона в «Социальном мониторинге», а номер несовершеннолетнего сына. Немерюк также утрверждал, что женщина могла установить приложение на свой телефон, но не сделала этого.

Из-за этих слов, как рассказала Карабулатова «360», в СМИ начался «булинг и тролинг» в отношении нее.

После этого многие СМИ начали говорить обо мне уже не как о человеке, который действительно не виноват, а начали изголяться. <…> Есть вещи, за которые не просто осуждает общественность Ирина Карабулатова профессор РУДН

Карабулатова уверена, что чиновники должны более внимательно относиться к тому, что они говорят, так как их слова значат больше, чем слова простого гражданина.

«Какой был смысл правительству Москвы втаптывать меня в грязь, говорить, что я писала не свой номер, а номер сына, что я совершила подлог, ввела в заблуждение?», — возмутилась Карабулатова.

При этом женщина готова была отказаться от претензий, если бы ей принесли публичные извинения за распространение ложной информации о ней.

«Почему-то обвиняют меня, а не тех, кто совершил ошибку. Я просила публичных извинений. Думала, может, сделаем прямой эфир, чтобы в дальнейшем избежать всяких инсинуаций с тем же Главконтролем. Они на это не пошли», — подытожила она.

Более того, из-за того, что ее данные, в числе данных многих других людей, оказались в открытом доступе, Ирине начали приходить письма, которые она расценивает как вторжение в свою личную жизнь.

Компенсация и шансы в суде

В качестве компенсации морального ущерба Ирина Карабулатова требует от Правительства Москвы миллион рублей. По ее словам, такая сумма необходима для того, чтобы компенсировать тот ущерб здоровью, который она получила в результате этих разбирательств.

Из-за того, что больше года назад по ошибке врачей Ирина оказалась прикована к кровати, сейчас ее здоровье, как она сама заявляла, легко расшатывается. Лишний стресс вызывает судороги, для снятия которых нужен массаж, лекарства, консультации неврологов. За все это женщине приходится платить.

«В условиях России чтобы мне восстановится чуть-чуть, не полностью, нужно 560 тысяч — 21 день», — объяснила она.

Причем для того, чтобы терапия работала, нужно минимум три месяца таких процедур и трат подряд. Адвокат Ирины Карабулатовой Виталий Исаков считает, что некоторые шансы на победу в этом деле у них есть, хотя обычно компенсацию морального вреда сильно сокращают.

«У нас все рассчеты обоснованы необходимым лечением и реабилитацией, то есть компенсация привязана к стоимости лечения, которые потребуются для восстановления сил и нервов, которые Ирина потратила для защиты своих прав», — рассказал он «360».

При этом все основания для привлечения власти к ответственности «за необдуманные действия» есть, уверен Исаков.

«Предмет иска в том, как органы власти относились [к Ирине и к исполнению собственных обязанностей] еще до привлечения к ответственности, создавая ситуацию, в которой не учитываются особенности людей и заставляя людей защищать свои права самостоятельности, хотя у нас действует презумпция невиновности», — заключил адвокат.

При этом Алексей Немерюк, из-за слов которого и подан иск, не нашел времени, чтобы прокомментировать эту ситуацию. Связаться с начальником Главконтроля Евгением Данчиковым не удалось.