Россияне стали реже жениться и разводиться из-за коронавируса

В связи с ограничениями по коронавирусу россияне стали реже жениться и разводиться. В апреле число бракосочетаний упало на 40,5%, а расходились пары реже на 74,4% по сравнению с 2019 годом.

Всего в апреле поженились 33 787 пар, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. В 2019-м было зарегистрировано 56 818 браков, таким образом, их число снизилось на 40,5%. Уменьшилось и количество разводов. Если в прошлом году их насчитывалось 53 740, то в апреле — 13 783. Снижение составило 74,4%.

«Браки и разводы — их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то, соответственно, брак или развод тоже не оформлены. Поэтому статистика по бракам и разводам есть в полном объеме», — отметил глава Росстата Павел Малков в эфире «России 24».

Он добавил, что реже всего в апреле женились в Кабардино-Балкарии. Там зарегистрировали всего 4,3% от показателя того же месяца 2019 года. Но были и регионы, где жениться стали, наоборот, чаще. Это Курская, Пензенская, Липецкая и Воронежская области.

«Абсолютный лидер — Липецкая область, где количество браков в апреле выросло почти в 1,5 раза к апрелю прошлого года», — рассказал Малков.

По словам главы ведомства, сократить число разводов удалось в Омской и Владимирской областях, где их стало меньше в 10 раз. Более того, в апреле браков было больше, чем разводов почти в 2,5 раза.