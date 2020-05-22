Спикер чеченского парламента Магомед Даудов опроверг слухи о болезни главы республики. Он заявил, что информация не соответствует действительности.

Об этом Даудов сообщил в прямом эфире в аккаунте в Instagram.

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — заявил он.

По его словам, некоторые люди выдают желаемое за действительное.

«Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это все неправда», — подчеркнул Даудов.

Он добавил, что информация о заболевании регионального министра здравоохранения Эльхана Сулейманова и директора телеканала «Грозный» Ахмеда Дудаева также не соответствуют действительности.

Ранее появилась информация, что Кадыров доставлен в одну из московских клиник. У него подозревают коронавирус. Однако в правительстве региона эти данные не подтвердили.