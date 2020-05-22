России предсказали череду карантинов до 2021 года

По словам управляющего директора BCG Сергея Перапечки, COVID-19 быстро не отступит, а ситуация в экономике будет следовать за эпидемической. Придется учиться жить в режиме «тяни-толкай».

«Мы должны учиться жить и работать в режиме „тяни-толкай“, с медленным включением [экономики] и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора», — считает экономист.

При реализации такого сценария ВВП России в 2020 году упадет на 7-10%, что заметно выше официальных прогнозов. Ранее Минфин оценивал снижение экономики в 5%, ЦБ — в 4-6%.

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG просчитала еще три варианта развития событий:

— «отскок», при котором вирус будет полностью остановлен, а кризис ограничится первой волной. Падение ВВП при этом составит 4-6%;

— «критический спад» (минус 10-15% ВВП) при котором кризис затянется и остановятся промышленные предприятия;

— «вторые 90-е» — маловероятный сценарий с рецессии мировой экономики на протяжении нескольких лет.