Семейная пара скрыла COVID-19 у своей дочери и заразила половину школы-интерната

Супруги, которые работали в детской школе-интернате знали о том, что у их дочери коронавирус, но почему-то решили скрыть этот факт. В итоге заразились как минимум 19 человек. Теперь семью будут судить за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

«Сотрудница школы, у которой первой диагностировали коронавирусную инфекцию, а также ее супруг 4 мая заступили на вахту в ГКОУ „Кимрская школа-интернат“, указав, что режим самоизоляции соблюдали, контактов с лицами группы риска не имели, укрыв факт заболевания своей дочери», — рассказали в пресс-службе СК.

Коронавирус у ребенка сотрудников нашли еще 25 апреля. Почему они не сообщили об этом на работе, непонятно. Теперь COVID-19 уже у пятерых коллег и 14 детей интерната.

Семейной паре теперь грозит крупный штраф, исправительные работы или тюремный срок. Возможно, что работать в сфере здравоохранения они не смогут ближайшие пару лет.

Ранее крупная вспышка случилась на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Там заразились почти 40 медработников.