На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

С 21 июня туристов, въезжающих на территорию Краснодарского края, будут меньше контролировать, сообщил в интервью «России 1» губернатор региона Вениамин Кондратьев. Путешественники смогут свободно перемещаться по региону.

Однако, при въезде на Кубань всем без исключения будут измерять температуру, а перед поездкой туристы должны сдать тест на коронавирус. Гости края будут указывать точное место, куда направляются. Основной рекомендацией будет соблюдение социальной дистанции, но контролировать это будут сами туристы.

Кондратьев решил открыть границы, потому что в Краснодарском крае уже работают предприятия санаторно-курортной отрасли. С 1 июня раьотают санатории с медлицензией, а с 12 июня — отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. До 21 июня туристы обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляция по месту жительства или в обсерваторе.

С 1 июня в России начался курортный сезон после длительного режима самоизоляции. В этом году россияне рассматривают три направления — южные регионы (Краснодарский край и Крым), Подмосковье и заграницу. Разбираемся, куда лучше ехать.