Режим ЧС на Северных Курилах решили снять

«Режим ЧС прекращает действовать с 06:00 5 июня 2020 года (4 июня 22:00 мск.)», ― написал сайт «Известия».

Режим был введен после того, как выяснилось, что у двоих из 16 членов экипажа рыболовецкого судна РС «Добрино» оказались положительные результаты на COVID-19. Их изолировали в местной больнице, а остальную команду отправили на карантин на судне.

Власти муниципалитета выполнили весь объем необходимых санитарно-эпидемических мероприятий, выявили круг общения заболевших рыбаков и протестировали всех контактных лиц на наличие коронавирусной инфекции.