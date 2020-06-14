За сутки в России выявили 8835 случаев коронавируса. Общее число смертей от COVID-19 приблизилось к 7 тысячам

Российские врачи выявили еще 8835 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране теперь насчитывается 528 964 подтвержденных случаев инфицирования.

Новым пациентам оказывают медицинскую помощь в 84 российских регионах, сообщили в оперштабе. Врачи выяснили, что 36,2% пациентов не имели признаков заболевания. Лидером по приросту зараженных снова стала Москва. Там выявили 1477 новых случаев. Затем идут Московская область — 717, Петербург — 256 и Свердловская область - 254.

«Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5409 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

Общее количество выздоровевших от COVID-19 составило 280 050 пациентов. Всех вылечившихся уже выписали из больниц домой. Не смогли справиться с болезнью 6948 человек.

За последние сутки российские специалисты провели 306 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Всего в России провели более 14,8 миллиона таких исследований. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 316 тысяч человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины от коронавируса начнется уже в сентябре. Над препаратом работают ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Еще созданием лекарства занимаются в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а также в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.