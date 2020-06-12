Назван главный признак окончания пандемии коронавируса в России

Об окончании пандемии в России можно будет говорить, когда число выявленных случаев COVID-19 за сутки снизится до десятков. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альштейн.

«По-видимому, когда число инфицированных [за сутки] в такой стране, как наша, упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии. При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным», — заявил Альштейн в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Собеседник подчеркнул, что вторая волна пандемии неизбежна. Вирус никуда не денется и вернется осенью или зимой. Период первой вспышки, по мнению Альштейна, может закончиться в конце июля или начале августа, но это не точно. Сейчас все прогнозы составляют по математической модели, а одной математики тут мало.

Ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась. Власти регионов постепенно начали снимать ограничения. В Сети появилась интерактивная карта выхода субъектов России из самоизоляции.

По последним данным, российские медики с начала пандемии выявили 511 423 случая COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 6715 человек.