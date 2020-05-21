«Мы ничего не скрываем»: Песков назвал правдивой статистику смертности от COVID-19 в России

Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 300 000. В Кремле назвали статистику смертности по коронавирусу в стране точной. Скрывать Москве нечего.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с телеканалом CNBC подчеркнул, что причину смерти пациентов определяют по результатам вскрытия.

«Мы ничего не скрываем. <…> Именно вскрытие помогает нам точно вести статистику. На его основе происходит диверсификация причин смерти», — заметил официальные представитель Кремля.

Песков добавил, что этот подход отличает Россию от многих западных стран, где патологоанатомы не проводят исследование после кончины пациента.

Вспышку COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения объявили пандемией 11 марта. Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодня подтверждено более пяти миллионов случаев заболевания.

В России выявили 308 705 заболевших COVID-19. Выздоровели 85 392 человека. С начала эпидемии скончались 2972 инфицированных. В ВОЗ предупредили, что в стране возможна вторая волна коронавируса.