Россиянам напомнили о важности масочного режима

«Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво», — сказал он.

О том же ранее сказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ношение масок очень важным элементом профилактики новой коронавирусной инфекции. Особенно эти меры предосторожности касаются тех, кто бывает в общественных местах и ездит на транспорте.

Президент России Владимир Путин рассказал, что Россия выходит из пандемии «уверенно и с минимальными потерями». Он надеется, что так будет и дальше.

А юные жители Электростали собрали робота, способного раздавать медицинские маски. Они предложили сделать его волонтером.