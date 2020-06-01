Салоны красоты, SPA, солярии и сауны возобновят работу в Подмосковье c 3 июня

Также в регионе заработают массажные салоны, солярии, и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги.

«Организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг…» — сказано в постановлении.

Кроме того, в Московской области с 3 июня заработают организации, занимающиеся подготовкой пилотов.

«Уведомление о готовности организации летной подготовки после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность такой организации с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в министерство образования Московской области», — сказано в документе.

В постановлении также упомянули библиотеки и кинотеатры:

«Возобновление деятельности объектов в сфере деятельности библиотек и показа кинофильмов допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере деятельности библиотек и показа кинофильмов в адрес Министерства культуры Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года — для организаций, осуществляющих деятельность библиотек, по показу кинофильмов, и не ранее 3 июня 2020 года — для организаций, осуществляющих деятельность по производству кинофильмов».