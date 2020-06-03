Сервис для попутчиков BlaBlaCar снова заработал в России

Сервис BlaBlaCar, который позволяет автомобилистам находить попутчиков для совместных поездок, чтобы делить расходы на путешествие, снова заработал в России. Он добровольно прекратил функционировать из-за пандемии коронавируса в стране.

О возобновлении работы РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

В связи с поэтапной отменой ограничений на передвижение общественного транспорта между регионами России BlaBlaCar возобновляет свою работу, но внедряет дополнительные меры безопасности Пресс-служба BlaBlaCar.

Одной из новых мер стало сокращение мест для бронирования с пяти до четырех. Кроме того, сервис ввел опцию, которая позволит водителю взять только одного попутчика на заднее сиденье.

Сервис также возобновит для автобусных перевозчиков услугу по продаже билетов через BlaBlaCar. Это произойдет, когда в стране снимут ограничения на свободное передвижение общественного транспорта между регионами. При этом все попутчики должны будут носить перчатки и маски.

Сервис приостановил свою работу из-за распространения коронавируса по России 30 марта. Такое решение компания приняла самостоятельно. По данным сервиса, в России его услугами пользуются более 25 миллионов человек. Всего компания работает в 22 различных странах по всему миру.

Из-за пандемии коронавируса свою работу приостанавливал и каршеринг. Водители Москвы не могли пользоваться услугами сервисов с 13 апреля по 25 мая. Сейчас каршеринг снова заработал, однако с серьезными ограничениями — арендовать машину можно не менее чем на пять дней. О возможности краткосрочной аренды речи пока не идет.