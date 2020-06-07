У главного раввина России Берла Лазара нашли коронавирус

Главный раввин России Берл Лазар заболел COVID-19. Его отправили под наблюдение врачей.

«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние [здоровья у него], не вызывающее особых опасений», — сказали ТАСС в пресс-службе Лазара.

Это не первое заболевание СОVID-19 среди раввинов. В марте в больницу попал раввин московской синагоги на Большой Бронной в Москве Ицхак Коган.

Берлу Лазару 56 лет, является главным раввином России с 1999 года. Он называл коронавирусную пандемию наказанием людям за разобщенность. Лазар направил в синагоги рекомендации закрыться еще в середине марта.

В России, по информации на 7 июня, выявили больше 467 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 5,8 тысячи пациентов, выздоровели — больше 226 тысяч.

В Роспотребнадзоре разрешили открыть храмы при условии выполнения рекомендаций по ограничению людей внутри. Но старейшую в России Московскую хоральную синагогу пообещали открыть не раньше середины июня.