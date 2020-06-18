Первые 18 добровольцев получили антикоронавирусную вакцину. Пока полет нормальный

У первых 18 добровольцев, которым ввели вакцину от COVID-19, не наблюдается никаких побочных эффектов. Вакцинация прошла в военном клиническом госпитале имени академика Бурденко.

«Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — приводит издание «РБК» слова из сообщения Минобороны.

За самочувствием добровольцев пристально наблюдают. После опроса, никто их них не жаловался на здоровье. Также никаких осложнений или побочных реакций нет.

Вакцина была разработана Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Препарат будет вводиться добровольцам двумя способами: внутривенно и в виде раствора с разведенным порошком. Всего в испытаниях примут участие 38 человек по две группы.

Первые девять человек получили вакцину в военном клиническом госпитале имени академика Бурденко. Там добровольцам ввели вакцину. Уже через несколько дней вакцину получат следующие девять человек, которые пока находятся на изоляции в госпитале.