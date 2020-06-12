Названы сроки начала второй волны коронавируса

По его словам, у коронавируса и возбудителя гриппа есть схожие черты. Оба они поражают прежде всего органы дыхания. Эксперт отметил, что на летний период и раннюю осень количество заражений коронавирусом снизится по аналогии с гриппом.

«После того как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнется где-то с октября месяца», — пояснил специалист.

Виктор Зуев отметил, что коронавирус оказался очень заразным, но не вызывающим большого количества случаев болезни. Именно возможность быстро распространиться и стала его преимуществом.

За минувшие сутки в России выявили 8987 случаев коронавируса. Количество зараженных с начала пандемии выросло до 511 423. При этом более трети из инфицированных не имели никаких признаков заболевания.