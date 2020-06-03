Губернатор рассказал, что откроется в Подмосковье в последнюю очередь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», какие сферы бизнеса смогут возобновить свою работу в самом конце снятия ограничений. Он сказал, что скорее всего, ресторанам и торговым центрам еще придется повременить с открытием.

«Для нас это очень важно — в Московской области 25% валового регионального продукта это торговля, торговые центры. Они у нас закрыты, это экономика. Вы можете себе представить, что за пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода мы получили минус 10 к 2019 году. Вся эта борьба, если оценивать в деньгах — рано еще говорить, но нам уже обошлась порядка 40 миллиардов рублей», — сказал губернатор Подмосковья.

То, о чем говорил президент — каждое открытие должно быть тщательно взвешено, чтобы и рабочие места не потерять, чтобы люди начали ходить на работу, зарабатывать, а экономика давать свои результаты. С другой стороны — ни в коем случае не допускать заболевания коронавирусом Андрей Воробьев губернатор Московской области

Воробьев добавил, что вполне возможно, в следующую волну послабления ограничений уже попадут торговые центры.

Мы к этому относимся предельно взвешенно, поэтому каждый шаг мы взвешиваем, советуемся — это коллегиальное решение. Поэтому торговые центры — вот что хотелось бы открыть в следующую очередь Андрей Воробьев губернатор Московской области

«Я сейчас прошу понять нас — те, кто всегда внимательно следит, в том числе и критикует наши действия — мы руководствуемся только этим. Мы руководствуемся только тем, чтобы в семье не было больных, чтобы в семье была работа, чтобы каждый человек, которому нужна плановая операция, мог смело пойти и поправить свое здоровье. Все это — очень чувствительные моменты, и мы прекрасно понимаем, что на нас лежит огромная ответственность», — сказал Андрей Воробьев.