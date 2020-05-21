Самолеты с ИВЛ вылетели из США в Россию. Видео

ВВС США опубликовали видео, запечатлевшее вылет транспортного самолета C-17 Globemaster III с 50 аппаратами искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ) с калифорнийской базы «Марч» на базу «Довер» в Мэриленде. Оттуда он отправится в Россию.

Как сообщило РИА «Новости», в Мэриленде агентству отказались говорить, вылетел ли уже самолет в Москву.

Источник: ВВС США

Это первая партия ИВЛ. Вторая отправится в путь 26 мая, в ней будет 150 аппаратов.

Источник: ВВС США

Пилот и командир самолета подполковник Сьюзан Гордон в коротком видеоинтервью рассказала, что экипаж был уведомлен о рейсе незадолго до вылета, поэтому летчикам пришлось быстро получить дипломатические разрешения и визы. После возвращения домой экипаж уйдет на двухнедельный карантин.

«Прекрасно, что мы сможем сказать, что мы помогли русским людям получить важный груз», — сказала Гордон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал искренним и чистосердечным желание США помочь России в борьбе с COVID-19 путем безвозмездной поставки аппаратов ИВЛ.