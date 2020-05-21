Самолеты с ИВЛ вылетели из США в Россию. Видео
Как сообщило РИА «Новости», в Мэриленде агентству отказались говорить, вылетел ли уже самолет в Москву.
Источник: ВВС США
Это первая партия ИВЛ. Вторая отправится в путь 26 мая, в ней будет 150 аппаратов.
Источник: ВВС США
Пилот и командир самолета подполковник Сьюзан Гордон в коротком видеоинтервью рассказала, что экипаж был уведомлен о рейсе незадолго до вылета, поэтому летчикам пришлось быстро получить дипломатические разрешения и визы. После возвращения домой экипаж уйдет на двухнедельный карантин.
«Прекрасно, что мы сможем сказать, что мы помогли русским людям получить важный груз», — сказала Гордон.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал искренним и чистосердечным желание США помочь России в борьбе с COVID-19 путем безвозмездной поставки аппаратов ИВЛ.