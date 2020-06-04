Более 100 тысяч жителей Московского региона вылечились от COVID-19

Все больше пациентов из клиник Москвы и Подмосковья поправляются после COVID-19. В столице за сутки выздоровели свыше трех тысяч человек, в области врачи закончили лечение более 550 пациентов.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что с начала эпидемии поправились уже 94 715 горожан. Ее процитировал оперштаб Москвы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек», — уточнила Ракова.

В Подмосковье домой отправились 566 пациентов, у которых ранее подтвердили COVID-19. Людей выписали после отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию. Всего в области поправились 9877 заболевших.

Те, кто поборол COVID-19, могут помочь другим людям с COVID-19. Для этого нужно сдать плазму крови.

Жителям Москвы, возможно, придется носить маски до старта вакцинации от коронавируса. Предположительно, прививки начнут делать в октябре. Может это случиться и позже. Мэр столицы Сергей Собянин заметил, что к обычному образу жизни москвичи вернутся через год.