Социальное дистанцирование в самолетах будет обязательным

«Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие», — подчеркнула Попова.

Глава ведомства отметила, что для соблюдения этого условия аэропорты должны будут организовать несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров.

Ранее Росавиация подготовила проект по поэтапному снятию ограничений. В Федеральном агентстве воздушного транспорта предложили рассаживать людей в салоне в шахматном порядке, чтобы не нарушать социальную дистанцию.

После этого в Роспотребнадзоре составили свои требования к полетам в условиях пандемии: сохранять дистанцию придется даже при походе в туалет, но шахматной рассадки в списке нет.