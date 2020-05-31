    31 мая 2020, 16:20

    Социальное дистанцирование в самолетах будет обязательным

    Андрей Иванов

    После возобновления пассажирских авиаперевозок в России все люди на борту лайнеров будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. В нынешней ситуации по-другому нельзя. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Социальное дистанцирование в самолетах будет обязательным

    «Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие», — подчеркнула Попова.

    Глава ведомства отметила, что для соблюдения этого условия аэропорты должны будут организовать несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров.

    Ранее Росавиация подготовила проект по поэтапному снятию ограничений. В Федеральном агентстве воздушного транспорта предложили рассаживать людей в салоне в шахматном порядке, чтобы не нарушать социальную дистанцию.

    После этого в Роспотребнадзоре составили свои требования к полетам в условиях пандемии: сохранять дистанцию придется даже при походе в туалет, но шахматной рассадки в списке нет.