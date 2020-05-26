Путин назвал пик по коронавирусу пройденным

Российские специалисты считают, что страна уже прошла пик распространения коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил российских специалистов за содействие в борьбе с распространением коронавируса в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Подразделения Минобороны до сих пор предлагают свою помощь.

«Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но тем не менее все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире», — сказал Путин во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Ранее лидер страны отмечал, что пик заболеваемости COVID-19 пришелся на 26 марта. Тогда прирост был на отметке 24,1%, а к 22 мая упал до 3,5%. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что распространение коронавируса в России вышло на плато.

Российские специалисты получили положительные результаты тестов на коронавирус в 362 342 случаях. За время распространения инфекции вылечились уже 131 129 пациентов. Не удалось спасти 3807 человек, подхвативших коронавирус.