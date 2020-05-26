    26 мая 2020, 15:03

    Путин назвал пик по коронавирусу пройденным

    Дарья Бунякова

    Российские специалисты считают, что страна уже прошла пик распространения коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства поблагодарил российских специалистов за содействие в борьбе с распространением коронавируса в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Подразделения Минобороны до сих пор предлагают свою помощь.

    «Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но тем не менее все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире», — сказал Путин во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

    Ранее лидер страны отмечал, что пик заболеваемости COVID-19 пришелся на 26 марта. Тогда прирост был на отметке 24,1%, а к 22 мая упал до 3,5%. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что распространение коронавируса в России вышло на плато.

    Российские специалисты получили положительные результаты тестов на коронавирус в 362 342 случаях. За время распространения инфекции вылечились уже 131 129 пациентов. Не удалось спасти 3807 человек, подхвативших коронавирус.