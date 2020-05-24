«Бесцельно» приезжающих в Крым туристов отправят в обсерватор за свой счет

Приезжающие в Крым должны будут оплатить свое нахождение в обсерваторе из-за опасности распространения коронавируса. Это правило коснется тех, кто прилетает на полуостров без определенной цели, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно, должны помещаться в обсерватор за свой счет», — отметил он.

Если человек не готов сразу же оплатить пребывание в коронавирусном обсерваторе, деньги будут взыскиваться через суд, сообщило РИА «Новости». Правда, руководитель полуострова не назвал точную сумму.

Каждый приезд туриста представляет собой «дополнительную нагрузку на органы власти и систему здравоохранения». Поэтому Аксенов призвал не рассматривать ограничения как «желание кому-то насолить». В Крыму с радостью ждут всех после открытия туристического сезона, добавил глава региона.

Нововведение, касающееся нахождения в обсерваторе за свой счет, внесут в указ о режиме повышенной готовности в республике в связи с коронавирусом.

Незадолго до этого объявления россияне решили массово выехать в Крым. За последнюю неделю количество туристов на полуострове увеличилось вдвое.

По последним данным, в России выявлен 344 481 случай коронавируса, из них 3541 — с летальным исходом. Вылечились 113 299 пациентов. В Крыму зафиксировано 340 случаев новой инфекции. Всего выздоровели 153 человека.