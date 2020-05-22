Минздрав раскрыл, как появляется статистика по коронавирусу
«В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены после повторного обследования», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
Пациенты с диагнозом ОРВИ также не учитываются в статистике — несмотря на то, что они тоже под дистанционным наблюдением врачей и обязательно остаются дома, пока не выздоровеют.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предположил, почему в нашей стране низкая смертность от коронавирусной инфекции в сравнении с другими странами. По его мнению, это результат большого количества стационаров — больничных коек в российских больницах в среднем на душу населения гораздо больше, чем в Европе.