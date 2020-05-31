Число случаев COVID-19 в России перевалило за 405 тысяч

Российские врачи подтвердили наличие коронавируса еще у 9268 пациентов. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 превысило 400 тысяч.

Новые пациенты проходят лечение от болезни в 84 регионах страны. У 40,8% из них медики не выявили никаких клинических симптомов заболевания, сообщил оперштаб Москвы.

Лидером по приросту инфицированных остается столица. За прошедшие сутки там выявили 2595 случаев заболевания. На втором месте находится Подмосковье — 757, затем идут Петербург — 396, Нижегородская область — 301 и Свердловская область — 265.

Врачи к 31 мая смогли вылечить и выписать из больниц 4414 пациентов. Летальным исходом закончились 138 случаев заражения. Всего в России за время распространения коронавируса выявили 405 843 случая заболевания COVID-19. Самый минимальный прирост заразившихся наблюдался 1 мая, когда COVID-19 подтвердили у 7933 пациентов. К 30 мая количество инфицированных достигло 396 575 человек.

Общее число вылечившихся теперь составляет 171 883 человека, а умерших — 4693. Медики провели уже более 10,6 миллиона исследований на COVID-19. Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 305 тысяч человек.

Ученые продолжают активно работать над созданием вакцины от коронавируса. Один из препаратов даже можно будет закапывать в нос, рассказал ранее генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов. А глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в ближайшие две недели начнутся уже клинические испытания вакцин. Более того, для исследований набрали добровольцев.

Вместе с разработкой вакцин стали появляться предложения о штрафах для тех, кто будет отказываться от прививок. Но в Роспотребнадзоре заверили, что наказывать будут только того, кто обязан привиться по закону, то есть профессиональные группы.