Коронавирус подтвердили у 124 человек в астраханском доме престарелых

Коронавирус начал распространяться в Астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов. За несколько дней число заболевших COVID-19 увеличилось почти в три раза — до 124 человек.

В управлении администрацией губернатора региона сообщили, что наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 97 постояльцев и 27 сотрудников интерната. В больницу под наблюдение врачей отправили 102 проживающих и 21 работника, пишет РИА «Новости». Из них у пяти постояльцев тест показал отрицательный результат, но были неблагоприятные симптомы. Шести сотрудникам учреждения разрешили лечиться дома.

Первой почувствовала себя плохо 71-летняя пенсионерка. Женщине 12 мая вызвали скорую, но врачи не заметили никаких проявлений болезни. Спустя несколько дней пенсионерку госпитализировали из-за ухудшения состояния, а тест на коронавирус показал положительный результат.

В период с 18 по 22 мая инфекцию нашли еще у 30 постояльцев и 13 работников. Одна из пациенток с двусторонней пневмонией скончалась 23 мая. Всего в интернате находятся 240 подопечных. Губернатор области Игорь Бабушкин поручил провести проверку в связи со вспышкой заболеваемости.