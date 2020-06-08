Очаг коронавируса нашли в Доме ребенка на Камчатке

Более 20 человек заразились СОVID-19 в Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский.

«По нашим данным, в Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском COVID-19 подтвержден у 24 сотрудников, у большинства из них заболевание протекает бессимптомно», — сказал Василевский РИА «Новости».

Сейчас для заболевших готовят места в госпитале. Его развернут на базе санатория «Жемчужина Камчатки». Ранее врио главы региона Владимир Солодов заявил, что на такие меры пришлось пойти из-за нехватки коек.

На данный момент в стационарах, которые рассчитаны на 406 пациентов, лечатся 423 человека. Дополнительные койки поставили в коридорах и других помещениях.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе непростая. Число инфицированных каждый день растет. Больше всего зараженных выявили на станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, а также в обсерваторах вахтовых работников ГОК «Аметистовое» и рыбообработчиков.

На Камчатке действует режим самоизоляции, а также масочный режим. Въехать в край можно только по электронным пропускам и со справкой о том, что человек не заражен.

По данным регионального Минздрава, в Камчатском крае подтвердились 1168 случаев заражения COVID-19. При этом 119 больных — это дети младше 17 лет. В регионе с вирусом справились 393 человека, умерли 23.