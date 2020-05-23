«Полностью выздоровевший после COVID-19 пациент повторно не заболевает», — заявил он.

Тем не менее существуют случаи, когда человек с отрицательным тестом снова попадает в больницу, где вновь выявляют коронавирус. Однако здесь стоит говорить про недолеченную инфекцию. Вирус может проникать глубоко в органы: в легкие, печень, почки. По этой причине нельзя прерывать лечение. К такому выводу ученые пришли после вскрытия умерших после того, как все их тесты дали отрицательный результат.

Производство вакцины от коронавируса планируют запустить к концу лета. А пока что ученые предпринимают усилия, чтобы максимально быстро перейти к масштабированию вакцины, как только ее зарегистрируют.

Сейчас в НИЦ подходят к концу доклинические исследования. После этого ученые подадут в Минздрав документы, чтобы им разрешили проводить тесты на людях. В институте надеются получить добро к 15 июня, отметил Гинцбург. Специалисты уже отбирают добровольцев.

Создатели вакцины уже вкололи себе этот медицинский препарат. То же самое сделал и директор НИЦ. Однако это нужно воспринимать не как испытания, а как самозащиту, пояснил Гинцбург. Если в институте «потеряют» какого-либо сотрудника, работа растянется во времени.

Ранее Россия вышла на плато. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сослалась на данные мониторинга и мнение ученых. Однако важно помнить, что спуск с этого плато будет гораздо более пологим, чем подъем на него.

По последним данным, в России выявлено 335 882 случая коронавируса. Из них 3 388 пациентов умерли, а 107 936 выздоровели.

В Москве начали массово проводить тесты на антитела к коронавирусу. Их уже нашли у 12% обследованных.