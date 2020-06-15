Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 ощущают озноб в жару

Люди, переболевшие COVID-19, могут чувствовать озноб даже после выздоровления. Это связано с тем, что вирус поражает ткани центральной нервной системы, а это приводит к нарушению терморегуляции.

Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, что нервную систему может повредить коронавирус или его токсины.

«Сейчас есть данные, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов COVID сохраняется такой озноб. Нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и даже снова начинают принимать лекарства», — рассказала Зухра Павлова.

По словам врача, поскольку тесты показывают отрицательный результат, ученые пришли к выводу, что озноб связан с нарушением в ЦНС, из-за которого страдает центр терморегуляции. При этом пока не известно, временное это нарушение или нет.

Лекарства от такого озноба нет, но Павлова посоветовала пить теплый чай или воду с сезонными ягодами, например с черной смородиной или малиной.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года. Сейчас по всему миру число заболевших превышает 7,9 миллиона человек.