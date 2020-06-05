Эмин Агаларов рассказал, как перенес коронавирус

Первый вице-президент Crocus Group, а также певец Эмин Агаларов заразился COVID-19. Однако об этом он поведал только после того, как вылечился.

По словам артиста, о заболевании он узнал случайно.

«Я собирался ехать на работу, побрызгался одеколоном и у меня было такое ощущение, что он пустой, бракованный <…> Я понял, что реально не чувствую запаха», — поделился воспоминаниями Агаларов во время совместного эфира в Instagram с оперным певцом Юсифом Эйвазовым.

Артист добавил, что потом пошел завтракать, и вся еда показалась ему безвкусной. После этого он обратился к врачу и сдал тест на COVID-19. Результат был положительным. Певец уточнил, что болезнь протекала не в тяжелой форме. У него ни разу не поднималась температура. Тем не менее две недели он был изолирован от окружающих, но продолжал удаленно работать. Бизнесмен также рассказал, что впервые столько времени провел дома в одиночестве.

«Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком», — признался он.

Сейчас Агаларов полностью выздоровел. В его крови нашли антитела к коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась Елена Воробей. О том, как проходит болезнь, актриса рассказала в соцсетях.