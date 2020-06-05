Минздрав Бурятии оправдался за ведра вместо туалетов для коронавирусных больных

Зараженных коронавирусом жителей Улан-Удэ оставили в палатах с ведрами для справления нужды. Региональный Минздрав заявил, что это сделано для соблюдения мер безопасности.

«Неудобства, которые испытывают пациенты ГБУЗ „Республиканская клиническая инфекционная больница“ связаны с тем, что […] больные не должны пользоваться общими туалетами. Туалеты открывают для слива обеззараженных растворов», — заявили в пресс-службе ведомства, сославшись на правила СанПиНа о безопасности работы с «микроорганизмами 1-2 группы патогенности».

Там добавили, что поскольку здание 1940 года постройки, то в нем нет системы очистки канализационных стоков. Соответственно пациенты вынуждено используют специальные ведра-туалеты.

В министерстве отметили, что содержимое ведер потом сливают в канализацию. При этом в ведомстве подчеркнули, что у каждого человека свое ведро-туалет. Кроме того, в палате для удобства поставлена ширма.

«Информация, о том почему нельзя воспользоваться общим туалетом, размещена в каждой палате», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее пациент с СОVID-19 пожаловался на то, что ему в Республиканской клинической инфекционной больницы Улан-Удэ не разрешают ходить в туалет. Для этих целей в палате поставили ведро. Он назвал такие условия скотскими.