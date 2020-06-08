Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в столице с 9 июня, заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Кроме того, с 16 июня жители города смогут сидеть на летних верандах в кафе.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <…> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — привел ТАСС слова Ремчукова.

Ранее в пресс-службе департамента информационных технологий столицы напомнили, что режим цифровых пропусков будет действовать в Москве до 14 июня. Получение QR-кодов для передвижения по городу ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Позже пропускной режим и самоизоляцию продлил мэр столицы Сергей Собянин.

Несмотря на продление пропусков и самоизоляции, в Москве отменили ряд ограничительных мер. Так, в городе открыли торговые центры, МФЦ и парки, где можно гулять по определенному расписанию. Во всех общественных местах необходимо надевать маски и перчатки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, по которому средства защиты и социальная дистанция будут действовать до 1 января 2021 года.