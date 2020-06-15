Экономисты объяснили, почему россияне начали забирать банковские вклады

По словам экономиста Сергея Хестанова, специфика мая в том, что в этом месяце люди снимают больше денег из-за большого количества праздников и уменьшения зарплаты.

В свою очередь гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина заметила, что пик паники от ситуации с коронавирусом прошел, и на фоне общей радости люди успокоились и начали тратить.

«С февраля по май люди больше копили, потому что из-за нестабильной ситуации они переживали за будущее и не понимали, что их ждет», — обратила внимание специалист.