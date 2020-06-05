Стал известен регламент во время матчей чемпионата России

Клубы РПЛ утвердили на общем собрании правила проведения футбольный матчей. Они вступят в силу после утверждения исполкомом РФС.

Как сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги, зрители смогут посетить матчи, но решение будут принимать региональные власти. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

На стадионах должна соблюдаться социальная дистанция. Зрителям нужно быть в защитных средствах: масках и перчатках.

Отмечается, что изменен формат пресс-конференций. Они будут проходить с помощью видеосвязи, техническую организацию возьмут на себя принимающие клубы.

Новые правила будут опубликованы после утверждения исполкомом РФС.

Чемпионат России был приостановлен в середине марта из-за распространения коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение доиграть сезон. Он возобновится с 21 июня.