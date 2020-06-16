Кафе, музеи, спортивные мероприятия. Какие ограничения с 16 июня снимут в Москве

Российская столица приступает к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. С 16 июня посетителей ждут на летних верандах кафе и ресторанов, а также в музеях и на выставках. «360» рассказывает, кому еще дали зеленый свет.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что во вторник должно заработать «абсолютное большинство» летних веранд. Речь идет о трех тысячах таких заведений. Готовиться к открытию они начали с 1 июня. Об этом представитель мэрии заявил в интервью на радиостанции Business FM.

Открывается также Московской зоопарк, библиотеки, стоматология, службы проката, консалтинговые, рекламные и другие агентства, которые предоставляют услуги частным лицам и бизнесу.

Кроме того, в Москве снова можно посещать спортивные мероприятия. Однако трибуны должны быть заполнены не больше, чем на 10%.

О том, что город переходит к еще одному смягчению ограничительных мер, заявил 15 июня мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Это стало возможным благодаря улучшающейся эпидемиологической ситуации. Он отметил, что в Москве снижается заболеваемость. При этом важно продолжать носить перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что уровень циркуляции COVID-19 среди москвичей снизился в 20 раз по сравнению с серединой марта.

Роспотребнадзор рекомендовал открывшимся учреждениям соблюдать несколько важных правил: регулярно проветривать помещения, каждый день делать влажную уборку, соблюдать масочный режим, ограничить общение между людьми из разных отделов, а также в целом следить за здоровьем сотрудников. Об этом сообщил RT.

Ограничительные меры из-за коронавируса начали действовать в Москве с конца марта. Люди должны были соблюдать самоизоляцию, выходить разрешалось только в магазин, аптеку или по неотложным делам. Власти также ввели спецпропуска для передвижения по городу и перчаточно-масочный режим.

Первые ограничения начали снимать с 12 мая. Тогда в столице заработали стройки и многие предприятия. С 1 июня москвичам разрешили гулять, открыли парки, непродовольственные магазины, автосалоны химчистки.

Однако самые большие изменения произошли 9 июня. С этого дня в Москве перестал действовать режим самоизоляции, а также спецпропуска. Власти разрешили начать работу парикмахерским, салонам красоты. На следующем этапе (с 23 июня) должны открыться бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы.