Российским гостиницам порекомендовали селить в один номер только семьи

Снять номер в российской гостинице или отеле для людей, не состоящих в браке, станет сложно. Роспотребнадзор порекомендовал российским отельерам селить в одном номере только людей, которых связывают семейные отношения. Если в одном номере окажутся чужие друг другу люди, то гостиницы потребуют объяснений.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — привела слова представителя надзорного ведомства «Российская газета».

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин заявил, что в один номер вполне могут поселиться жених и невеста. Могут жить друзья, которые вместе летели и постоянно общаются. Питаться они будут тоже за одним столом, так что опасности заражения коронавирусом здесь нет.

Кроме того, он отметил, что в рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, которые могут заселиться в один номер с гостем.

«Сопровождающим может быть кто угодно», — пояснил эксперт. По его словам, запрашивать доказательств родства у постояльцев гостиницы не станут. Вопросы расселения они решат самостоятельно. Если гости приехали вместе, то их могут поселить в одном номере.