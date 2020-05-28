Московские медики прилетели в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

В составе бригады приехали хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра. У медиков большой опыт работы с коронавирусными больными.

С собой они привезли индивидуальные средства защиты для работы в «красной зоне», лекарства и медицинское оборудование. Еще две группы медицинских работников из Москвы прибыли в ночь на 28 мая в Ингушетию и Северную Осетию. В ближайшее время помощь из Москвы ожидают в Псковской области.

Накануне президент провел онлайн-конференцию с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизировалась, однако в некоторых регионах еще есть проблемы.

Он призвал Собянина помочь и направить туда столичных медиков, которые получили большой опыт по борьбе с инфекцией. В числе регионов, которые нуждаются в помощи, российский лидер назвал Забайкалье, Ингушетию, Северную Осетию и другие субъекты.