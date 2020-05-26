Рекордные 8033 пациента выздоровели от COVID-19 за сутки в Москве

За сутки в Москве от последствий заражения коронавирусом вылечилось рекордное число человек — 8033 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», — приводит РИА «Новости» слова Раковой.

Заместитель мэра Москвы добавила, что из больниц выписывают только тех пациентов, у которых отсутствие заболевания медики подтвердили во время специального исследования. Всем жителям столицы, которым необходимо после выписки оставаться под наблюдением, дают соответствующие рекомендации.

25 мая Москва поставила еще один рекорд: за сутки от COVID-19 умер 41 человек. Это самый низкий показатель за последние недели. 26 мая выздоровевших оказалось на 4287 человек больше, чем днем ранее.

По последним данным, столичные медики выявили 166 473 случая заражения коронавирусом.