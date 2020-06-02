У журналиста «Коммерсанта» заподозрили СОVID-19, а это оказалось воспаление желудка. Это можно перепутать?

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал странную историю про посещение больницы. Его госпитализировали с подозрением на COVID-19, но потом диагноз изменился. Но как можно было перепутать эти заболевания — вообще загадка.

Колесников в своем Facebook рассказал, что на днях у него поднялась температура до 38,5, из-за чего его врач сказала срочно ехать делать компьютерную томографию (КТ), потому что такие высокие значения на градуснике — знак.

Журналист, у которого в феврале 2020 года брал интервью Юрий Дудь, отправился в больницу, сделал КТ и услышал от специалистов, что это наверняка двусторонняя пневмония с поражением легких до 25%. Это значило, что нужно госпитализироваться.

В воскресенье Колесникову назначили «довольно агрессивную терапию»: противовирусные, антибиотики и так далее. Уже в понедельник к журналисту пришли другие врачи, изучили КТ, назначили новые анализы и пришли к выводу, что болезнь Колесникова может быть не связана с COVID-19.

Два дня журналист находился в «самом логове ковида» без маски и перчаток.

Когда Колесников только приехал в больницу, он сразу рассказал врачам, что на днях нашел двухлитровую банку соленых грибов, которую ему подарили.

Я обрадовался, там правда плесень наросла сантиметра четыре, ну я ее столовой ложкой убрал, да грибы-то и доел. Вы посмотрите, говорю, вдруг еще и отравился Андрей Колесников.

Спустя два дня в учреждении Колесникову сказали, что у него нет коронавирусной инфекции и ему нужно срочно выписываться из больницы. Плохое самочувствие у журналиста было из-за острого гастроэнтерита — такой окончательный диагноз поставили медики.

После этой истории возникает вопрос, а можно ли спутать коронавирус и кишечные недуги? Судя по словам врачей, перепутать эти заболевания нельзя, но COVID-19 может поспособствовать развитию кишечных инфекций.

И такое бывает

Главный специалист Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «360» заявил, что коронавирусы вызывают у животных и людей гастроэнтеритические симптомы.

Известно, что коронавирусы исходно вызывают у животных и людей гастроэнтеритические симптомы, такое действительно есть. Что превалирует в данный момент — легочный синдром или кишечный, — это зависит от каждого пациента Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, путать это инфекции нельзя, но они могут существовать в организме человека одновременно.

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

Врач-инфекционист Илья Акинфиев по просьбе «360» рассказал, что коронавирус поражает не только легочную ткань, а то есть вполне вероятно, что у пациента может быть другие проблемы.

Перепутать невозможно в связи с тем что у нас есть четкие критерии постановки диагноза и все все истории про то что всем ставят коронавирусную инфекцию — это все мифы, городские байки. Есть четкий алгоритм по постановке диагноза.

Коронавирус поражает не только легочную ткань, но и кишечник. То есть кишечная форма тоже возможна. При таких вирусных гастритах можно СОVID подозревать и лабораторно исследовать Илья Акинфиев.

В случае с коронавирусом, по словам Акинфеева, не совсем правильно поставленный диагноз при остром периоде не будет влиять на прогноз лечения. Ведь оно будет симптоматическое, а то есть не будет влиять на терапию.