Школьников хотят тестировать на COVID-19 перед ЕГЭ

Выпускников школ планируют проверять на коронавирус перед сдачей экзаменов. Возможно, экспресс-тесты им будут делать прямо в пунктах проведения ЕГЭ.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов <…> прорабатывается», — подчеркнули в ведомстве.

В России 29 и 30 июня проверят готовность системы к выполнению всех предписаний Роспотребнадзора. С 3 июля в России стартует основная волна сдачи ЕГЭ. На экзамены придут только те выпускники, которые собрались после школы поступать в вузы.

В Подмосковье приняли стандарт сдачи единого госэкзамена. Перед каждым испытанием в помещениях проведут генеральную уборку и дезинфекцию, а на входе и детям, и организаторам измерят температуру.

На каждой площадке установят дозаторы с антисептиками, а вход сделают по графику — чтобы избежать очередей.