Школьников хотят тестировать на COVID-19 перед ЕГЭ
Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов <…> прорабатывается», — подчеркнули в ведомстве.
В России 29 и 30 июня проверят готовность системы к выполнению всех предписаний Роспотребнадзора. С 3 июля в России стартует основная волна сдачи ЕГЭ. На экзамены придут только те выпускники, которые собрались после школы поступать в вузы.
В Подмосковье приняли стандарт сдачи единого госэкзамена. Перед каждым испытанием в помещениях проведут генеральную уборку и дезинфекцию, а на входе и детям, и организаторам измерят температуру.
На каждой площадке установят дозаторы с антисептиками, а вход сделают по графику — чтобы избежать очередей.