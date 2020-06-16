Вылечившихся после СОVID-19 россиян вновь стало больше, чем заболевших. Данные за сутки

За сутки в России выявили 8248 новых случаев коронавирусной инфекции у жителей 82 регионов. Под медицинским наблюдением в стране остаются более 310 тысяч человек с подозрением на COVID-19.

Всего на 16 июня коронавирус подтвердили у 545 458 россиян. С начала эпидемии поправились 294 306 заболевших, а за последние сутки таких — 9767. Из числа новых случаев у 35,8% россиян болезнь протекала бессимптомно.

Число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки. Аналогичная ситуация сложилась в конце мая, когда поправившихся было на три тысячи больше.

Смертельных случаев за последние 24 часа зафиксировано 193. Из-за COVID-19 умерли уже 7248 жителей страны.

В Москве подтвердили еще 1416 случаев COVID-19, в Московской области их 694. В тройку по выявленным больным попала Иркутская область, где у врачей стало на 319 коронавирусных пациентов больше. На четвертом месте по этому показателю Санкт-Петербург (+234 новых случая), на пятом — Свердловская область, где SARS-CoV-2 выявили у 231 больного.

На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, специалисты провели свыше 15,3 миллиона лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. Только за последние сутки сделали 234,2 тысячи тестов. Врачи наблюдают за состоянием 312 707 человек, у которых коронавирус пока не подтвержден.

В Московской области на 16 июня провели 780 903 анализа на COVID-19. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной по короонавирусу ситуацией.

Исследования на наличие SARS-CoV-2 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Пройти обследование можно в частных клиниках.

В ближайшее время в стране начнут испытывать на людях вакцину от COVID-19. На первом этапе выяснят, насколько она безопасна и как хорошо переносится организмом.