Больше трети российских регионов готовы смягчить ограничения по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в России — под контролем и уже можно сказать, что она стабилизируется. Больше трети регионов готовы смягчать ограничения. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, выступая на брифинге.

«Уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. А семь уже переходят даже на второй этап», — сказал Чернышенко.

По его словам, во многих субъектах уже можно заниматься спортом на улице без каких-либо ограничений. Правда, при этом пока остаются закрытыми около 320 тысяч спортивных объектов, массовые мероприятия тоже пока под запретом.

О том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, накануне заявлял и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В Москве и Подмосковье накануне чуть ослабили ограничения для жителей. Так, к примеру, в регионе можно гулять в парках. В столице ввели расписание для каждого дома — жителям рекомендовали выходить на улицу для прогулок не более трех раз в неделю с 9:00 до 21:00. В ранние часы можно гулять без ограничений.