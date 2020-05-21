Столица смягчит ограничения по коронавирусу на следующей неделе

С понедельника взять в аренду машину станет возможно на срок не менее пяти дней. Помимо этого, заработают офисы МФЦ «Мои документы».

«Пока не в полном объеме — работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью», — сказано в сообщении.

Отмечается, что москвичи смогут получить в МФЦ только те услуги, которые невозможно оформить в электронном виде. Посещение будет возможно только по предварительной записи. Также с 25 мая маски и перчатки обязательны на железнодорожных вокзалах.

«Использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — поясняется на сайте.

С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска. Жителям других регионов предлагается их оформить уже сейчас.

Собянин заявил, что у властей появилась надежда на приближающееся окончание пандемии.

Часть регионов России уже сняла ограничительные меры. В Башкирии с 12 мая жители могут свободно передвигаться по городу. С 18 мая самоизоляцию смягчили в Подмосковье. Там запустили отрасли, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями.