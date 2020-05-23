Туристов со справкой об отсутствии COVID-19 не будут помещать в обсерваторы в Татарстане

Ранее приезжих из других регионов отправляли на обязательную двухнедельную изоляцию. Исключение составляли дальнобойщики и вахтовые рабочие.

С 25 мая свободный въезд в Татарстан разрешен следующим категориям:

— тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус, полученный методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тест должен быть сделан максимум за два дня до прибытия;

— кто непосредственно перед въездом 14 дней находился в обсерваторе другого региона;

— кто переболел COVID-19 и может доказать это справкой.

В Татарстане к 23 мая выявили 2697 случаев заболевания коронавирусом (76 за прошедшие сутки). Девять человек умерли, 1825 выздоровели (+127).

В России за сутки выявили 9434 заболевших COVID-19, за все время — около 336 тысяч.