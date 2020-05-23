Туристов со справкой об отсутствии COVID-19 не будут помещать в обсерваторы в Татарстане
В Татарстане изменили правила помещения приезжих на карантин. Теперь в обсерваторы не будут отправлять тех, кто получил отрицательный тест на коронавирус. Это следует из постановления правительства республики.
Ранее приезжих из других регионов отправляли на обязательную двухнедельную изоляцию. Исключение составляли дальнобойщики и вахтовые рабочие.
С 25 мая свободный въезд в Татарстан разрешен следующим категориям:
— тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус, полученный методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тест должен быть сделан максимум за два дня до прибытия;
— кто непосредственно перед въездом 14 дней находился в обсерваторе другого региона;
— кто переболел COVID-19 и может доказать это справкой.
В Татарстане к 23 мая выявили 2697 случаев заболевания коронавирусом (76 за прошедшие сутки). Девять человек умерли, 1825 выздоровели (+127).
В России за сутки выявили 9434 заболевших COVID-19, за все время — около 336 тысяч.