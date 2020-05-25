Роспотребнадзор предупредил о сохранении масочного режима на два месяца

В некоторых российских регионах ввели обязательный масочный режим. Средства защиты гражданам придется надевать на протяжении как минимум двух месяцев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Каждый день число новых случаев заболевания уменьшается. Несмотря на это, граждане должны и дальше соблюдать масочный режим.

«Главное, что нужно помнить, что в любом случае необходимо будет соблюдать требования. И, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что сложившаяся ситуация диктует определенные правила. Если нарушать вводимые меры, то повышается риск заражения.

«Я от всей души желаю вам здоровья и желаю найти в себе силы, мужество, терпение, дисциплину этих правил не нарушать», — заключила Попова во время совещания в правительстве, посвященного туризму.

Масочный режим начали вводить в российских регионах в мае из-за коронавируса. Жители должны надевать средства защиты во всех общественных местах. За несоблюдение правил предусмотрено наказание в виде штрафа.