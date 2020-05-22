Подмосковье отменит цифровые пропуска с 23 мая

Губернатор Андрей Воробьев объявил, что режим цифровых пропусков отменяется в Московской области с 23 мая. При этом глава региона отметил, что именно этот режим позволил не допустить негативных сценариев в Подмосковье.

Понятно, что радости они (пропуска — прим. ред.) никому не доставили, а вот результат дали. Благодаря этой системе и другим мерам нам удалось избежать негативного сценария. Это благодаря вашей ответственности и, конечно, профессионализму, героизму наших медиков Андрей Воробьев.

В то же время Воробьев напомнил, что режим пропусков сохранится в Москве, для проезда в столицу разрешение нужно оформлять через сайт mos.ru. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

«Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки», — сказал Воробьев.

Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье появились новые стандарты, которые все должны соблюдать. Особые правила действуют на производствах и стройках. Все жители должны не забывать, что маски в общественных местах обязательны. Воробьев напомнил, что 60–80% пациентов с коронавирусом не имеют никаких симптомов.

Маски, перчатки, дезинфекция — это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно Андрей Воробьев.

Чтобы обеспечить всех доступными масками, в Московской области запустили новые производства. Теперь 11 компаний из Подмосковья производят самое большое число масок в стране. Это позволит снизить стоимость масок, для пенсионеров будут действовать льготные цены, находящимся в тяжелом положении средства защиты будут раздавать бесплатно.

Кроме отмены пропусков, в Московской области будут и другие нововведения. В несколько этапов откроют МФЦ: сначала для юридических лиц, потом для населения. В первую очередь будут оказываться услуги, которые возможны только на бумаге. Центры будут работать по предварительной записи. С понедельника в Подмосковье начнут работать офисы продаж автомобилей и квартир на стройках.

Воробьев напомнил, что жители старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, пока все еще должны оставаться дома.

В Московской области, по информации на 22 мая, выявили более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в регионе сделали свыше 339 тысяч тестов.