    22 мая 2020, 18:19

    Подмосковье отменит цифровые пропуска с 23 мая

    Юлия Булыгина

    В Московской области отменяют режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Но жители все равно должны проявлять ответственность, именно это позволит уберечь Подмосковье от повторения недавнего прошлого.
    Подмосковье отменит цифровые пропуска с 23 мая

    Губернатор Андрей Воробьев объявил, что режим цифровых пропусков отменяется в Московской области с 23 мая. При этом глава региона отметил, что именно этот режим позволил не допустить негативных сценариев в Подмосковье.

    Понятно, что радости они (пропуска — прим. ред.) никому не доставили, а вот результат дали. Благодаря этой системе и другим мерам нам удалось избежать негативного сценария. Это благодаря вашей ответственности и, конечно, профессионализму, героизму наших медиков

    Андрей Воробьев.

    В то же время Воробьев напомнил, что режим пропусков сохранится в Москве, для проезда в столицу разрешение нужно оформлять через сайт mos.ru. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

    «Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки», — сказал Воробьев.

    Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье появились новые стандарты, которые все должны соблюдать. Особые правила действуют на производствах и стройках. Все жители должны не забывать, что маски в общественных местах обязательны. Воробьев напомнил, что 60–80% пациентов с коронавирусом не имеют никаких симптомов.

    Маски, перчатки, дезинфекция — это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно

    Андрей Воробьев.

    Чтобы обеспечить всех доступными масками, в Московской области запустили новые производства. Теперь 11 компаний из Подмосковья производят самое большое число масок в стране. Это позволит снизить стоимость масок, для пенсионеров будут действовать льготные цены, находящимся в тяжелом положении средства защиты будут раздавать бесплатно.

    Кроме отмены пропусков, в Московской области будут и другие нововведения. В несколько этапов откроют МФЦ: сначала для юридических лиц, потом для населения. В первую очередь будут оказываться услуги, которые возможны только на бумаге. Центры будут работать по предварительной записи. С понедельника в Подмосковье начнут работать офисы продаж автомобилей и квартир на стройках.

    Воробьев напомнил, что жители старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, пока все еще должны оставаться дома.

    В Московской области, по информации на 22 мая, выявили более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в регионе сделали свыше 339 тысяч тестов.