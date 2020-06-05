За сутки от коронавируса в Москве умерли 57 человек

За минувшие сутки от коронавируса в Москве умерли 57 пациентов, с начала марта — 2806 человек. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 57 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — заявили в штабе.

По состоянию на утро 4 июня в России было зарегистрировано более 441 тысячи заболевших, из них активных случаев — 231 тысяча. С начала марта в России умерли 5384 человека (+169 за предыдущие сутки), выздоровели около 205 тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений, действующих в городе из-за распространения коронавируса, планируется снять до 1 июля. Процесс будет поэтапным. Сейчас москвичи могут выходить на прогулки по расписанию, для поездок на работу требуется оформить цифровой пропуск. На улице требуется носить маску, в местах общественного пользования также и перчатки.