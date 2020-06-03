«Лучше все тщательно подготовить». Какие этапы снятия ограничений ждут Подмосковье

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24», какими будут следующие этапы снятия ограничений в случае, если ситуация с коронавирусом в регионе продолжит налаживаться.

«Как только появляется первая возможность, мы добавляем эту дозу свободы и дозу комфортной жизни. Например, у нас две недели назад работало 1300 дежурных групп в детских садах, с этой недели уже 2500. Постепенно еще открываем. Потому что родители ходят на работу и им порой не с кем оставить ребенка», — отметил Андрей Воробьев.

Мы понимаем все эти переживания и неудобства и вместе с Роспотребнадзором и главным стационарным врачом очень внимательно буквально следим за этими показателями Андрей Воробьев губернатор Московской области

Андрей Воробьев также уточнил в эфире «Россия 24», как обстоят дела с открытием стоматологий и поликлиник.

«По щелчку мы плановую помощь не откроем, потому что нам нужно подготовить стационары и поликлиники. Есть определенная процедура, она занимает порядка недели. Во-первых, пациенты должны уйти из грязных клиник, потом проверяется весь персонал — он должен быть чистый», — сказал Андрей Воробьев.

Только после этого начнет работать поликлиника или стационар. С 8-го июня — первый этап открытия поликлиник и больниц.

«С 8 числа первый этап, с 15 — еще большее количество коек мы открываем. Сегодняшняя ситуация говорит нам о том, что мы можем закрывать койки, которые были созданы в экстренном порядке», — уточнил губернатор Подмосковья.

Вы можете себе представить, что в Подмосковье во все времена больше 2 тысяч инфекционных коек никогда не было, причем из них с ИВЛ максимум было, наверное, 10%. А на 1 мая мы создали порядка 15 тысяч инфекционных коек — ИВЛ, кислород, лекарства, СИЗы — все необходимое Андрей Воробьев губернатор Московской области

Так что выход на обычную регулярную жизнь осуществляется поступательно и постепенно, подчеркнул глава региона. Он заметил, что это потребует еще дополнительных ресурсов и времени.

«Здесь лучше все тщательно подготовить, чем допустить какую-то нелепую ошибку — мы должны ее избежать», — сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор уточнил, что многие жители интересуются, когда можно будет собраться командой и поиграть в футбол, волейбол или баскетбол.

«Нас это волнует, потому что мы хотим, чтобы жизнь вошла в нормальное русло. Но чтобы коснуться успеха, как известно, в жизни нужно поработать и быть очень бдительным и внимательным», — подчеркнул губернатор Подмосковья.