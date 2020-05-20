    20 мая 2020, 13:57

    ОСАГО во время эпидемии коронавируса разрешили оформлять без технического осмотра

    Александра Ломейко

    Россиянам упростили на время эпидемии коронавируса оформление полиса ОСАГО. Теперь для этого необязательно проходить процедуру технического осмотра автомобиля.
    ОСАГО во время эпидемии коронавируса разрешили оформлять без технического осмотра

    Закон одобрили на заседании в Совете Федерации, сообщило РИА «Новости». Из-за введенных на фоне коронавируса ограничений во многих регионах станции ТО не работают.

    Водители столкнулись с проблемами: предоставить машину на осмотр не выходит, а без него не получить диагностическую карту, которая необходима для оформления страховки на автомобиль.

    В законе указано, что с 1 марта по 30 сентября 2020 года для заключения договора ОСАГО представление диагностической карты не требуется. В ней содержатся сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.

    Временно отменили свидетельство о прохождении ТО для тракторов, самоходных дорожно-строительных и других машин.

    На днях в Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО тем россиянам, которые потеряли работу из-за коронавируса. До конца 2020 года ее размер могут уменьшить вдвое.